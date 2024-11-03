İstanbul Bakırköy'de kahreden olay! Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu
İstanbul Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik polisi Ogün Yürümez, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu
Bakırköy’de meydana gelen kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.
E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez’e çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.