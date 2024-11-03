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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı

        Çorum'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:22
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        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
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        Çorum'un Osmancık Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında patlama meydana geldi.

        Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

        Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü.

        Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

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        ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

        Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı.

        1 ÖLÜ, 23 YARALI

        Habertürk TV'ye bağlanan Vali Ali Çalgan, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

        Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 yaralımız olduğunu tespit ettik. 3 yaralının durumu ağır. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

        Valinin açıklamasının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da son duruma ilişkin açıklama geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No: 114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir."

        PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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        #çorum
        #Patlama
        #doğalgaz
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