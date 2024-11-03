Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı Çorum'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ajanslar Giriş: 03.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:22 facebook

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