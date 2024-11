75 milyonu aşkın kişi erken oy kullandı: ABD'de kıyasıya seçim yarışı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bugüne kadar 75 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, bugüne kadar kullanılan erken oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla vatandaşın erken oy kullandığı duyuruldu.

Bunlardan 40 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.

The Hill gazetesinin haberine göre, eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, North Carolina eyaletindeki seçim kampanyasında seçmenlere seslendi.

Trump, Virginia eyaletindeki seçim kampanyası konuşmasında da "popüler oylarda" çoğunluğu sağlamanın zor olacağını, çünkü New York, California gibi büyük eyaletlerde Demokrat Partili seçmenlerin ağırlıklı olduğunu dile getirdi.

ABD’de, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemi işliyor. Buna göre her eyaletin belli bir delege sayısı var. O eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday başkanlık seçimini de kazanmış oluyor.

IOWA'DA HARRIS ÖNDE

Des Moines Register gazetesinin anketine göre, Cumhuriyetçilerin kazanılmasının kesin olarak gördüğü Iowa eyaletinde Harris, Trump'a karşı yüzde 47'ye yüzde 44 önde görünüyor.

ABC News'e göre ise, ulusal çapta Kamala Harris, Donald Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile önde, ancak seçimin kazananı salıncak eyaletler Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia belirleyecek.

SALINCAK EYALETLERDE KIYASIYA YARIŞ

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayı sonunda seçimlerden çekilme ve Kamala Harris’i destekleme kararı aldığından beri adaylar salıncak eyaletlere yoğunlaştı. Başkan adayları Harris ve eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının son döneminde neredeyse yalnız bu eyaletlerde kampanya çalışmalarına ağırlık verdi. Tek bir oyun bile büyük önem taşıdığı bu eyaletlerde başkan adayları her şehirde, her bölgede ve her mahallede seçim çalışması yürütüyor.