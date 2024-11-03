Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı

Avcılar'da kına gecesinde davetliler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre taraflar birbirlerine taş, sopa ve sandalyelerle saldırırken bir kişi kavgaya kamyonetle daldıktan sonra kaçtı.

TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde yapılan kına gecesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yapılan kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAŞLI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sandalyelerle saldırdığı kavgaya bir kişi kamyonetle daldı. İki kişinin hafif yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken yaşananları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırırken grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.