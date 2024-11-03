Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan 37 yaşındaki Metehan Tekin hayatını kaybetti.
Tokat'ta akılalmaz bir kaza meydana geldi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Erek Mahallesi'nde yaşandı.
Evli ve bir çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki otomobilin, Birol Bostancı Caddesi'nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı.
Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı.
Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.