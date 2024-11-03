Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular

Taksim'in Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 27 Ekim Pazar günü Cadılar Bayramı partisi düzenlendi.

Partide saat 03.00 sıralarında 6 kişinin cep telefonu çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

DANS EDERKEN ÇALINDI

Çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği sırada mağdurların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti.

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Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin 21 yaşındaki İremnur Ç. ve 23 yaşındaki Salih U. olduğunu belirlerdi.