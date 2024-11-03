Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında! İşte Mourinho'nun 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını bu maçta 5'e indirmeyi hedefliyor. İşte Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı bu maçta yalnız bıraktı.
Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.
FRED DÖNDÜ
Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred'in, Trabzonspor karşısında formasına kavuşması bekleniyor.
Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.
FENERBAHÇE TARAFTARI YOK
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao (Çağlar Söyüncü)
Alexander Djiku
Filip Kostic
Sofyan Amrabat
Fred
Sebastian Szymanski
Dusan Tadic