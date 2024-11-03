Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir kara yolunda bipolar hastası Ramazan Güven’in (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

DHA'nın haberine göre kazada Güler ile diğer sürücü Hakan İ. (42) ve eşi Esmanur İ. (35) öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. idaresindeki otomobil, ters yönden gelen Ramazan Güven idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 ÇOCUK YARALANDI

Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.