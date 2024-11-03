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        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti

        Başkentte bipolar hastası Ramazan Güven'in ters yönde kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:22
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        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
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        Ankara-Eskişehir kara yolunda bipolar hastası Ramazan Güven’in (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre kazada Güler ile diğer sürücü Hakan İ. (42) ve eşi Esmanur İ. (35) öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. idaresindeki otomobil, ters yönden gelen Ramazan Güven idaresindeki otomobille çarpıştı.

        2 ÇOCUK YARALANDI

        Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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