5 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* MHP lideri Devlet Bahçeli: Sözümün arkasındayım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın. ayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir daha seçilmelidir
* Tarihin en kıran kırana seçimi: ABD sandık başında
* Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı
* Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından, sezon öncesi adı Beşiktaş'la anılan Yasin Özcan'ın performansı takdirleri topladı
* Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti
* Emlakta yeni dönem: Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak