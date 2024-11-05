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        Anasayfa Video 5 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2024 - 17:04 Güncelleme: 05 Kasım 2024 - 17:14

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * MHP lideri Devlet Bahçeli: Sözümün arkasındayım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın. ayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir daha seçilmelidir

        * Tarihin en kıran kırana seçimi: ABD sandık başında

        * Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı

        * Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından, sezon öncesi adı Beşiktaş'la anılan Yasin Özcan'ın performansı takdirleri topladı

        * Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

        * Emlakta yeni dönem: Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak

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