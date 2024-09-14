Icardi Arjantin'de soluğu Wanda Nara'nın yanında aldı!
Haftalar önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, Arjantin'de yeniden birlikte görüntülendi. Tedavisi için ülkesine giden Icardi, Nara'yla sarmaş dolaş görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara, ayrılığı Instagram hesabından duyurmuş ve aile olarak kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.
Sarı-kırmızılılarda tedavisi için ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, soluğu Wanda Nara'nın yanında aldı.
Çift, Arjantin'de ünlü bir restorandan çıkarken samimi bir şekilde görüntülendi.
Buna karşın muhabirlerin "Barıştınız mı?" sorusuna Wanda Nara "hayır" anlamında sallarken; Icardi ise gülümsemekle yetindi.