Musk Trump'ın seçim kampanyası için söz verdi: Günde bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Dünyanın en zengin insanı ABD'li milyarder Elon Musk, ABD seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen dilekçeye imzaya atanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Musk, bu açıklamasının ardından hiç vakit kaybetmeden seçimlerde kritik öneme sahip Pennsylvania'da düzenlenen seçim mitingine katılan bir kişiye 1 milyon dolarlık çek verdi. Musk'ın bu kampanyasının 5 Kasım'a kadar süreceği ifade edildi.

Musk'ın bu adımı Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris arasındaki sıkı çekişmeli başkanlık yarışını etkilemek için olağanüstü servetini kullanmasının en son örneği oldu.