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        Haberler Dünya Musk Trump'ın seçim kampanyası için söz verdi: Günde bir kişiye 1 milyon dolar verecek | Dış Haberler

        Musk Trump'ın seçim kampanyası için söz verdi: Günde bir kişiye 1 milyon dolar verecek

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı destekleyen ABD'li milyarder Musk, seçimlere sayılı günler kala her gün Trump yanlısı dilekçeye imza atan bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:42
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        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
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        Dünyanın en zengin insanı ABD'li milyarder Elon Musk, ABD seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen dilekçeye imzaya atanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

        Musk, bu açıklamasının ardından hiç vakit kaybetmeden seçimlerde kritik öneme sahip Pennsylvania'da düzenlenen seçim mitingine katılan bir kişiye 1 milyon dolarlık çek verdi. Musk'ın bu kampanyasının 5 Kasım'a kadar süreceği ifade edildi.

        Musk'ın bu adımı Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris arasındaki sıkı çekişmeli başkanlık yarışını etkilemek için olağanüstü servetini kullanmasının en son örneği oldu.

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        Musk, Harris kazanırsa bunun "son seçim" olacağını ve ABD'nin artık var olmayacağını öne sürdü.

        Tesla, SpaceX ve X platformunun sahibi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklediğini açıkça duyurmuştu. Musk, geçtiğimiz günlerde de Trump ile ilk kez bir seçim mitingine katılmıştı.

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        #Donald Trump
        #Elon Musk
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