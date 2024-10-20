L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon Anton Hrabovskyi!

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun resmi amatör serisi L'Etape by Tour de France, Tour de France'ın ikonik yarış atmosferini İstanbul'da yaşattı. L'Etape Türkiye by Tour de France'ın start, finish ve EXPO alanı Anadolu Hisarı'nda Küçüksu Kasrı önünde konumlandı. Organizasyonun ilk gününde Expo alanı etkinlikleri, sporcu çip dağıtımı, sahne ve marka etkinlikleri düzenlendi. Organizasyonun ikinci gününde ise yarış yapıldı.

L'Etape Türkiye by Tour de France uzun parkurun galibi Anton Hrabovskyi oldu.

Ömer Kafkas: "Tour de France 120 yıllık büyük bir kültür"

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir süreç sonunda organizasyonu düzenleyeceklerini belirterek, "L'Etape Türkiye by Tour de France, yarın ülkemizde ilk kez gerçekleşecek. 1,5 yıl süren ön hazırlık sürecini tamamladık ve yarın büyük gün. 50 ülkeden 3 bin sporcu İstanbul'dan start alacak. İstanbul'un tüm doğal ve tarihi güzelliklerini geçerek 109 kilometre uzunluğundaki parkuru tamamlayıp, tekrar başladığı yerde bitecek. Aynı zamanda organizasyon 70 ülkede 170 televizyon kanalında yayınlanacağından dolayı hepimiz için heyecan unsuru. Sabah 08.00'de gerçekleşecek startı, biz ve bütün ekimiz sabırsızla bekliyoruz. Heyecan verici ve zorlu bir süreç. Çünkü Tour de France 120 yıllık büyük bir kültür ve bu kararları almak kolay süreçler değil. Bu talep öncelikli olarak kendilerinden geldi. Biz 1,5 yıldır her gün bu ana hazırlanıyoruz. Ciddi bir ön hazırlık süreci geçirdik. Çok ciddi bir parkur belirleme süreci geçirdik. Biz bu organizasyonda 42 kurum ve 27 marka ile birlikte çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onlarca kurumla hazırlık süreci sonunda bugüne geldik" ifadelerini kullandı.

🐕 L’Étape by Tour de France'de sorun yaşayan bisikletlinin yanına gelen teknik destek. 😅 pic.twitter.com/dCpsNlYkFd — HT Spor (@HTSpor) October 20, 2024

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"Amacımız bunu on yıllarca sürdürüyor olmak"

Markaları Türkiye'ye çekebilmenin ana faktörüyle ilgili soruya ise Kafkas, "Tour de France, büyük bir marka. 3,5-4 milyar insanın takip ettiği bir marka. Zaten kendi ışıltısı çok yüksek bir marka. Dolayısıyla Türkiye'de gerçekleşiyor olması tüm kamuoyunda çok yer etti. Herkes tarafından beğeni ile karşılandı. Bununla birlikte paralel olarak markaların bir araya gelmesi çok zor olmadı. L'Etape Türkiye kurumlarıyla, markalarıyla çok güçlü bir organizasyon haline geldi. Amacımız bunu on yıllarca sürdürüyor olmak" diye cevap verdi.

"Herkes tarafından heyecan oluşturdu"

Kafkas, insanların ve şehrin çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Organizasyon herkes tarafından heyecan oluşturdu. Bu kültürü bilen, yaşayan, her yıl Fransa'da gerçekleşen organizasyonu herkes ekran başında izliyor. Bu organizasyonu Türkiye'de birebir yaşıyor olmak, heyecan uyandırdı. Sosyal medyadan sürekli bizi tetikliyorlar. Sporcularımız, İstanbul, Türkiye çok heyecanlı" dedi.

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🚴 L’Étape by Tour de France bisiklet yarışı, HT Spor ve Bloomberg HT ortak yayınında! 📺 https://t.co/uL8HsXEr75 — HT Spor (@HTSpor) October 20, 2024

Mathieu Clanchin: "İki kıtayı aşan ilk organizasyon olduğu için çok mutluyuz"

L'Etape by Tour de France Series Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin de duygularını şu sözlerle paylaştı:

"İstanbul gibi Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birinde bu organizasyonu ilk defa yaptığımız için çok gururluyuz. Bugün halkın günü ve bu organizasyon iki kıtayı aşan ilk organizasyon olduğu için çok mutluyuz. Bu projede yer aldığım için çok gururluyum ve bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk."

Yarış için kayıt yaptıran sporcular, organizasyonun ilk gününde keyifli vakit geçirdi.