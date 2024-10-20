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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmanın derinleştirildiğini belirterek, "Teknik takipler yapılıyor, deliller toplanıyor. Gözaltına alınan 47 kişiden 22'si tutuklandı. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmeyecektir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:06
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        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Tunç, kongrenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

        Bakan Tunç, Yenidoğan çetesine ilişkin, devletin bebek ölümüne müsaade etmeyeceğini vurgulayarak "Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı." dedi.

        CİMER ihbarıyla başlayan soruşturmanın bir yılı aşkın süredir devam ettiğini söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

        "Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları bakımından suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor 18'i hemşire toplamda 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. İddiaların neler olduğu, suç kayıtlarının neler olduğu ve delillerin neler olduğunu, mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra görebileceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum, özellikle ben bir baba olarak ifade etmek istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman gerek kamu hastanelerinde gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Bu anlamdaki kararlılığımızı sürdürmeye devam ederiz. Başından beri bunu devam ettirdik, bundan sonra da edeceğiz."

        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ"

        Bakan Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti. Önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirme hususunu hep birlikte takip edeceğiz. Kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlanan kişileri de görmüş olacak. Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin, bu konudaki iddianameyi değerlendirme hususunu hep beraber takip edeceğiz. Ve iddianame kabul edildikten sonra da gizlilik ortadan kalkacak ve kamuoyu bu iddialarla ilgili olarak suçlamaları ve suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz, bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması ve yargı sürecinde de varsa sorumluların hesap vermesi. Bu konudaki kararlılığımızdan kesinlikle zerre kadar taviz vermeyiz." diye konuştu.

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        #yenidoğan çetesi
        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
        #bebek ölümleri
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