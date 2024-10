"Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor" Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, güneş ışınları kadar televizyon, tablet ve bilgisayar ışıklarının da foto yaşlanmayı artırdığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, bu ışınlardan korunmak için her ortamda mutlaka koruma faktörlü güneş kremi kullanılması gerektiğini vurguladı

Giriş: 20.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:11

