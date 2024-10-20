Samsunspor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Lacivertlilerin golleri 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada A. Saint-Maximin'den gelirken Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 17 yaparken Samsunspor ise 19 yaptı ve üçüncülüğünü sürdürdü. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak. Samsunspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. FRED, BODRUM FK MAÇINDA YOK Fenerbahçe'de Fred, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü. REKLAM Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gördü. Fred, gelecek hafta oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI Fenerbahçe'de sol bek pozisyonda görev yapan Jayden Oosterwolde, Samsunspor deplasmanında sakatlandı. Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından Samet Akaydın'ı oyuna soktu.

TADIC SERİYE BAĞLADI Fenerbahçe, 24. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti. Sırp yıldız, Samsunspor maçıyla birlikte arka arkaya üçüncü maçta da gol sevinci yaşadı. Tadic, Samsunspor'dan önce de Antalyaspor ve Twente maçlarında fileleri havalandırmıştı. Tadic, bu sezon toplamda ise 6 gol, 6 asiste ulaştı. MAÇTAN DAKİKALAR 24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0.