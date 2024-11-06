Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, minibüsü ile seyir halinde olan 62 yaşındaki Sadettin Alıcı, silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü. Alıcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar'da olay, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde, gece saatlerinde meydana geldi. Çepni- Hocalar yolunda minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya (62), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
BAŞINDAN SİLAH VURULDU
DHA'da yer alan habere göre başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.