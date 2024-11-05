Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile golcü futbolcusu Edin Dzeko'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mourinho sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak; Dzeko ise açıklamaları gerekçe gösterilerek tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı da açıklamaları nedeniyle disipline gönderilirken, sarı-lacivertli antrenörler Sandro Zufic, Salvatore Foti de disipline verilen isimler oldu.