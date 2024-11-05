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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'de 5 isim PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan sevk edilenler arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:25 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:28
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        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile golcü futbolcusu Edin Dzeko'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Mourinho sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak; Dzeko ise açıklamaları gerekçe gösterilerek tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

        Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı da açıklamaları nedeniyle disipline gönderilirken, sarı-lacivertli antrenörler Sandro Zufic, Salvatore Foti de disipline verilen isimler oldu.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da disipline sevk edildi.

        Hukuk müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor kulüplerini de disipline verdi.

        Sipay Bodrum FK oyuncusu Musah Mohammed'in de kuraldışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

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