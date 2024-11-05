'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı

Konya'nın Karatay ilçesinde Murat Uluşan, bir yıl önce boşandığı Bahriye Kalaycı'yı 'Çocuk hastalandı' diyerek arayıp, evden aldı.

Uluşan, ardından aracıyla İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'na götürüp genç kadını göğsünden bıçakladı. Uluşan, aynı bıçakla kendisini de boynundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Uluşan da ambulansla Konya Büyükşehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluşan'ın taburcu olduktan sonra ifadesinin alınıp, adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kalaycı ise pazar günü İsmil Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇOCUK HASTALANDI, DİYE KANDIRDI" Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, kızının evlilik sürecinde sürekli şiddet gördüğü için boşandığını ve velayetini aldığı 3 yaşındaki oğluyla birlikte yanlarında yaşadığını söyledi. Velayet davasında damadının hafta sonları oğlunu görmesi için yasal hak tanındığını belirten Kalaycı, "Hafta sonu gelip, çocuğu götürüyordu. Cumartesi günü de gelip, çocuğu alıp götürdü. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra kızımı 'Çocuk hastalandı' diye aramış. Ben işe gitmiştim. Kızım beni aradı, durumu anlattı ve oğlunu hastaneye götüreceklerini söyledi. Ben de kızıma 'Kızım gitme, çocuk 10 dakika önce iyiydi. Ne zaman hastalandı? Sen gitme' dedim, yalvardım. Kızım, oğlunu çok severdi. O yüzden eski eşi almaya gelince, onunla birlikte evden ayrılmış. Eski eşinin, kızıma böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi. İyi de olsa, kötü de olsa torunumun babası. Ama en son çocuğumu öldürdü. Torunumu da bizden aldıktan sonra kendi annesinin yanına bırakmış. Torunum hala orada kalıyor" dedi.