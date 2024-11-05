Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Yasa dışı bahis reklamına para ve 3 puan silme cezası! - Futbol Haberleri

        Yasa dışı bahis reklamına para ve 3 puan silme cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 'BAHİS' başlıklı 57. maddesinde değişikliğe gitti. Yeni talimatnameye göre yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan kulüplere 10 milyon TL ve 3 puan silmeye varan cezalar verilebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Yeni talimatnamenin 'BAHİS' başlıklı 57. maddesinde yapılan değişikliğe göre; 'yasa dışı bahis' oyunları içeren sitelerin reklamını yapan kulüpler 10 milyon TL ve 3 puan silmeye varan cezalarla karşı karşıya kalacak.

        TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan yeni talimatnamenin 57. maddesi şu şekilde:

        - "Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

        REKLAM

        - Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

        - 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

        - 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

        - Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?