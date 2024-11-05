Yasa dışı bahis reklamına para ve 3 puan silme cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Yeni talimatnamenin 'BAHİS' başlıklı 57. maddesinde yapılan değişikliğe göre; 'yasa dışı bahis' oyunları içeren sitelerin reklamını yapan kulüpler 10 milyon TL ve 3 puan silmeye varan cezalarla karşı karşıya kalacak.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan yeni talimatnamenin 57. maddesi şu şekilde:

- "Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

REKLAM - Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, - 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, - 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,