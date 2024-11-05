Pastanedeki vahşette yeni gelişme! Polis memuru eski sevgilisini öldürdü

Adana'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur’u (25), çalıştığı pastanede başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PEŞİNDEN GİDİP BAŞINDAN VURDU

DHA'nın haberine göre olay, 3 Kasım’da saat 08.00 sıralarında bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti.

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Eskikanbur, Daniyar’ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp, Eskikanbur’u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Muhammed Kürşad Daniyar, Eskikanbur’u başından tabancayla vurup, öldürdü. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.