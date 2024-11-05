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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika TÜPRAŞ patlama! Kocaeli TÜPRAŞ rafinerisinde patlama olduğu öğrenildi | Son dakika haberleri

        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!

        Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama olduğu öğrenildi. Patlama sesinin çevredeki ilçelerden de duyulduğu belirtildi. Patlamanın, planlı tatbikat sırasında yaşandığı açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:00
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        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanların yükseldiği görülürken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı bildirildi.

        Çıkan yangının kontrol altına alındığı ve yaralı bilgisinin olmadığı öğrenildi. Patlamanın çevre ilçelerden de duyulduğu belirtildi.

        BÜYÜKAKIN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.

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