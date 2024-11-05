TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu! Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama olduğu öğrenildi. Patlama sesinin çevredeki ilçelerden de duyulduğu belirtildi. Patlamanın, planlı tatbikat sırasında yaşandığı açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 05.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:00 facebook

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