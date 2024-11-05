TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama olduğu öğrenildi. Patlama sesinin çevredeki ilçelerden de duyulduğu belirtildi. Patlamanın, planlı tatbikat sırasında yaşandığı açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanların yükseldiği görülürken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı bildirildi.
Çıkan yangının kontrol altına alındığı ve yaralı bilgisinin olmadığı öğrenildi. Patlamanın çevre ilçelerden de duyulduğu belirtildi.
BÜYÜKAKIN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikat sırasında patlama oldu, herhangi bir olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.