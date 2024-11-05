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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi

        İstanbul Pendik'te TIR, önünde scooterla ilerleyen 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'ya yanaşıp 150 metre sürükledikten sonra altına aldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:20
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        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
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        Pendik'te scooterlı genç kız, TIR'ın altında kalarak can verdi.

        Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi.

        24 yaşındaki Hasan Furkan Çolak yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini korumayarak önünde ilerleyen 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı scootera yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.

        Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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        #İstanbul Pendik
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        #scooter
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