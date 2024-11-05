"Sen dua et ben seni yaşatıyorum!" Adana'da, trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışan otomobil sürücüsü kadın, bu sırada cep telefonu ile görüntüsünü çeken kişiye de hakaretlerde bulundu. Kadın sürücünün, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum. İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemede geçmiyor ki ben mali müşavirim" sözleri kameraya yansıdı

Ajanslar Giriş: 05.11.2024 - 08:48 Güncelleme: 05.11.2024 - 08:49 facebook

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