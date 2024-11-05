İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun randevu talebiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bahçeli, "Ne maksatla randevu talebinde bulundular bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu beyin siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Meclis'te Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. İmamoğlu şunları kaydetti: "Sayın Bahçeli sonuçta iktidar ortağı bu bakış açısı normaldir. Ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını millet belirler seçkinler belirlemez. Milletin adayı aday olur milletin adayı da seçilir. O bakımdan bunun kişisel bir tarifi de yoktur genel bir tariftir bu."

"Bugün amacımızın da rotası bellidir. Benim şahsi olarak da yola çıkışımın bir aday temeli değil ideal temeli olduğu, ülkenin müreffeh geleceği temelli olduğu ve bu konuda zaten bireysel mücadelemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak veriyorum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da vatandaş Ekrem olarak da veriyorum, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem olarak da veriyorum. Ama dediğim gibi önümde böyle takıntılı bir makam süreci değil tam aksine güçlü bir Türkiye memleketin her insanını mutlu özgür kendini güvende hissettiği bir Türkiye mücadelesidir. "