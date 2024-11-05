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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı: Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Avrupa devlerini geride bıraktı: Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!

        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenen Fenerbahçe'nin deplasmanda yenilmeme serisi devam ediyor. Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon Jose Mourinho ile toplamda 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla dünya devlerini geride bıraktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:57
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        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan Fenerbahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de büyük başarı yakaladı.

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        Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.

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        Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon da Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.

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        Bu sezon tek yenilgisini sahasında alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 maçta (4G-2B) yenilmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

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        Sarı-lacivertliler, 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

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        Avrupa'da sadece Paris Saint-Germain'i (29) geçemeyen Fenerbahçe, bu başarısıyla dünya devlerinden Leverkusen (21) ve Real Madrid'i (20) bile geride bıraktı.

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