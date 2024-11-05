Avrupa devlerini geride bıraktı: Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenen Fenerbahçe'nin deplasmanda yenilmeme serisi devam ediyor. Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon Jose Mourinho ile toplamda 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla dünya devlerini geride bıraktı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan Fenerbahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de büyük başarı yakaladı.
Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla Galatasaray'dan alan sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.
Geçen sezon İsmail Kartal ve bu sezon da Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.
Bu sezon tek yenilgisini sahasında alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 maçta (4G-2B) yenilmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.
Avrupa'da sadece Paris Saint-Germain'i (29) geçemeyen Fenerbahçe, bu başarısıyla dünya devlerinden Leverkusen (21) ve Real Madrid'i (20) bile geride bıraktı.