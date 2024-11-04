Flaş iddia: Jose Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!

"3 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO"

"Dünyanın en zengin petrol şirketi, Aramco! Dünyanın en ünlüsü, en zengini ve ona üç sezon için 150 milyon euro teklif etti. Mourinho çok düşündü... Buraya, Bükreş'e uçakla geldiler, uçakta bir kuruş bile istemediler. Onları Baneasa'da bekledim, iki gün benimle kaldı, ondan sonra üçüncü gün galaya geldi."