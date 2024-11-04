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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak!

        UEFA, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasındaki Avrupa Ligi maçının İstanbul'da oynanmayacağına karar verdi. Mücadelenin oynanacağı ülke ve stadyumun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:34
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        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması planan karşılaşma farklı bir ülkeye alındı.

        TRT Spor'un haberine göre, maçın İstanbul'da oynanması için girişimde bulunan Beşiktaş'ın hamlelerine karşın sonuç alınamadı ve mücadelenin İstanbul dışında başka bir ülkede oynanmasına karar verildi.

        Maçın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

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