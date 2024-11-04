SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

REKLAM Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – ekim dönemindeki enflasyon yüzde 12,06 olduğu için memurlar açısından dört aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Ekim ayı itibarıyla memur maaşlarına yüzde 7,99 oranında zam ortaya çıktı. Yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak.