Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan sonra şarkıcı Nez ile başladığı birlikteliği, geçtiğimiz haftalarda sona eren Rüştü Onur Atilla'nın bir kadınla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada ünlü oyuncunun yeni bir ilişkiye başladığı yönünde yorumlandı.

Rüştü Onur Atilla, Mine Uzun adlı hayranının beyaz kalpli paylaşımını paylaştı.

Yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığını sorduğumuz Rüştü Onur Atilla, bu konuda Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Hayır, yeni bir ilişkiye başlamadım. Fotoğrafı paylaşan kişi, turne sırasında oyunumuzu seyreden, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdiğimiz biri. Yeni bir ilişkiye başlasam emin olun bunu söylerim. Biliyorsunuz, benim gizlim, saklım yok" dedi.