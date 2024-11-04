Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!

İstanbul'da, mezarlıkta kağıt toplayıcısı tarafından öldürülen Şirin Elmas Hanilçi’nin (6) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre cenazede Hanilçi’nin tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakıldı.

Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.

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Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

GELİNLİK TARTIŞMASI

Öte yandan küçük çocuğun tabutu ile mezarına gelinlik bırakılması tartışmalara neden oldu. Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın mezarına küçük yaşta olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından gelinlik konulması da tartışmaya neden olmuştu. Bu eleştiriler sürerken Narin'in mezarını ziyaret eden bir vatandaş, gelinlikleri kaldırıp Narin'in mezarının üzerine okul önlüğü ve okul çantası koymuştu.