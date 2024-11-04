Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum ataması yapıldı.

Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan'ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı kayyum atamaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün;

a) Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı KOBANİ DAVASI kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI,

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

c) Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle; Ahmet Türk'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

b) Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan davasının devam etmesi ve

b) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve c) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

3'ÜNCÜ KEZ KAYYUM ATANDI

Ahmet Türk, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 8 Nisan 2014'ten 16 Kasım 2016'ya, 15 Nisan 2019'dan 19 Ağustos 2019'a kadar görev yaparken, yerine 2 kez kayyum atanmıştı. 3 Nisan 2024'ten bu yana görev yapan Türk'ün yerine 3'üncü kez kayyum atandı.

Ahmet Türk yaptığı açıklamada, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin" dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ'NE DE KAYYUM ATANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine de Beşiktaş Kaymakamı kayyum olarak görevlendirilmişti. Kayyum görevlendirilmesinin ardından CHP MYK Esenyurt'ta toplanmış, CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla kayyum atamasına tepki mitingi düzenlenmişti.