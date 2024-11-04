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        Haberler Ekonomi Emlak Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kira zam tavanı belli oldu

        TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 62.02 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:14
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        Kira zam tavanı belli oldu
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        TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti.

        Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 62.02 olacak.

        Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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