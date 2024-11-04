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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı - 4 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Kıyı Ege ve Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmeyi sürdürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 07:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 07:31
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        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 25°

        Trabzon

        Bulutlu 13°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 18°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 11°

        Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İZMİR °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 22°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KONYA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 10°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 15°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 13°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        AMASYA °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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