Karabük'ün ​Safranbolu ilçesi Konarı köyüne bağlı Karşı Mahalle'de yalnız yaşayan İbrahim Tuna'ya (93) ulaşamayan yakınları, köy muhtarı Mustafa Özşen'e haber verdi.

DHA'daki habere göre kapıyı açan olmayınca muhtar Özşen, Tuna'yı kontrol etmek için köyden birkaç kişiyle birlikte balkondan eve girdi. Muhtar, evde Tuna'nın cansız bedeni ile karşılaşıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Tuna'nın cansız bedeninin yanında darbe almış bal kabağı buldu. Tuna'nın başında da darp izine rastlanırken, yapılan ilk incelemede yaşlı adamın başına bal kabağı ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin İbrahim Tuna'ya ev işlerinde yardım eden, aynı köyde yaşayan zihinsel engelli Ayhan Aksoy olduğunu belirledi.

"BAL KABAĞI İLE BAŞINA VURMUŞ"

Yaşananları anlatan Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, "Merdivenden içeriye girmiş. Kapı açıkmış. Oradan yanına girmiş. Bal kabağıyla rahmetli İbrahim Tuna amcamızın kafasına vurup öldürmüş. Tabii öldüren arkadaş da köyden. Engelli birisi. Zihinsel engelli. Artık aklımız ermedi. Ailesi cuma günü akşam 17.30 gibi beni aradılar. 'Babama ulaşamıyoruz' dediler. Okul servisi yapıyorum. Gelirken uğradım. Baktım her taraf kilitli. Buraya geldik merdiveni görünce huylandık. Köylülerle birlikte merdiven getirip yukarıya çıktık. Üstü falan örtüktü. Örtmüşler üzerini. Açtığımda kafasında darp izi gördüm. Hemen jandarmayı aradım. Ondan sonra olay adli vaka oldu" dedi.

İbrahim Tuna’nın torunu Özlem Atamer ise "Çocukluk kahramanımı öldürdüler. Çok iyi bir dedeydi" dedi.