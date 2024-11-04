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        Haberler Gündem 3. Sayfa BAL KABAĞI CİNAYETİ | Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!

        Karabük'te, 93 yaşındaki İbrahim Tuna, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Tuna'nın başına, bal kabağıyla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Köyde yaşayan zihinsel engelli 53 yaşındaki Ayhan Aksoy tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:53
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        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
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        Karabük'ün ​Safranbolu ilçesi Konarı köyüne bağlı Karşı Mahalle'de yalnız yaşayan İbrahim Tuna'ya (93) ulaşamayan yakınları, köy muhtarı Mustafa Özşen'e haber verdi.

        CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

        İbrahim Tuna, 93 yaşındaydı.
        İbrahim Tuna, 93 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre kapıyı açan olmayınca muhtar Özşen, Tuna'yı kontrol etmek için köyden birkaç kişiyle birlikte balkondan eve girdi. Muhtar, evde Tuna'nın cansız bedeni ile karşılaşıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CESEDİN YANINDA BAL KABAĞI BULUNDU

        Olay yerine jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Tuna'nın cansız bedeninin yanında darbe almış bal kabağı buldu. Tuna'nın başında da darp izine rastlanırken, yapılan ilk incelemede yaşlı adamın başına bal kabağı ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        ZANLI EV İŞLERİNE YARDIM EDEN KİŞİ ÇIKTI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin İbrahim Tuna'ya ev işlerinde yardım eden, aynı köyde yaşayan zihinsel engelli Ayhan Aksoy olduğunu belirledi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Aksoy, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusu sonrası Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        İbrahim Tuna'nın cenazesi ise dün Konarı Köyü Merkez Camii'nde, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        "BAL KABAĞI İLE BAŞINA VURMUŞ"

        Yaşananları anlatan Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, "Merdivenden içeriye girmiş. Kapı açıkmış. Oradan yanına girmiş. Bal kabağıyla rahmetli İbrahim Tuna amcamızın kafasına vurup öldürmüş. Tabii öldüren arkadaş da köyden. Engelli birisi. Zihinsel engelli. Artık aklımız ermedi. Ailesi cuma günü akşam 17.30 gibi beni aradılar. 'Babama ulaşamıyoruz' dediler. Okul servisi yapıyorum. Gelirken uğradım. Baktım her taraf kilitli. Buraya geldik merdiveni görünce huylandık. Köylülerle birlikte merdiven getirip yukarıya çıktık. Üstü falan örtüktü. Örtmüşler üzerini. Açtığımda kafasında darp izi gördüm. Hemen jandarmayı aradım. Ondan sonra olay adli vaka oldu" dedi.

        İbrahim Tuna’nın torunu Özlem Atamer ise "Çocukluk kahramanımı öldürdüler. Çok iyi bir dedeydi" dedi.

        CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

        İbrahim Tuna'yı, başına bal kabağıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen zihinsel engelli Ayhan Aksoy tutuklandı.

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        #bal kabağı cinayeti
        #Son dakika haberler
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