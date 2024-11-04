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        Haberler Magazin Wanda Nara, L-Gante'in kızı Jamaica ile tanıştı - Magazin haberleri

        Wanda Nara, L-Gante'in kızı Jamaica ile tanıştı

        Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle... Nara, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile cadılar bayramı partisinde buluştuktan sonra bu kez ünlü rapçinin kızıyla fotoğraf yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:48
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        Bir dargın bir barışık birliktelikleriyle sık sık gündem olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları geride bırakıp yeniden bir araya gelmişti.

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        YENİ KRİZ

        Kısa bir süre önce barışan Mauro Icardi ile Wanda Nara, birlikteliğinde yeni bir kriz patlak verdi.

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        CADILAR BAYRAMI BULUŞMASI

        Wanda Nara daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte cadılar bayramı partisine katıldı.

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        TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

        Wanda Nara ile L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

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        ÜNLÜ RAPÇİNİN KIZIYLA TANIŞTI

        Tüm bunların ardından Wanda Nara, bir hamle daha yaptı ve L-Gante'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jamaica ile tanıştı. Nara, ünlü rapçi ve küçük kızı ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyleyayımladı.

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        Buna karşın Wanda Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

        #Wanda Nara
        #L-Gante
        #Mauro Icardi
        #Jamaica
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