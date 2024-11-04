TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 75,45 ile 2024'ün zirvesine yükselmişti. Bugün açıklanan ekim verisiyle yıllık enflasyonda 5 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Yıllık enflasyon Temmuz 2023'ten bu yana ise en düşük seviyesine geriledi.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.