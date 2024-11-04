beIN Trio ekibi değerlendirdi: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında penaltı var mı?

KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?

Stefano Denswil'in Osayi'ye faulünde sarı kart yeterli mi, kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Denswil'in yaptığı hareket, dizine yakın. Tehlikeli bölge. Tabanlarını rakibe gösteriyor. Çok riskli hareket. Hakem kırmızı kart çıkarsa hiç kimse ses çıkaramaz. Kamuoyunun çoğu kabul eder. Sarı kartı şartlı kabul ediyorum. Neden? Burada Denswil'in tüm gücünü güç transferini rakibine yapamadığını düşünüyorum. Kramponun altı rakibine geliyor. Acımasızlık ve şiddet yok. O yüzden sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Temasın nereye, ne şekilde olduğu, hangi güç ve kuvvetle olduğu önemli. Dizi bükülü. Topla oynadı, iyi niyetli. Güç transferi anlamında dizin bükülü olması oyuncuyu kurtarıyor. Tam ayağı oturmuyor. Özet, sarı kartı bu nedenlerle kabul ediyorum. VAR devre dışı. Sahada hakem kırmızı kart verse, oyuncu sağlığı koruma felsefesinden eleştirmezdik."

Deniz Çoban: "Bu hareket kırmızı karta yakın. Sınırları zorlamış. Hakem açısından kritik. Kırmızı kartı daha doğru bulurdum."