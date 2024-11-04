beIN Trio ekibi değerlendirdi: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında penaltı var mı?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelede 2 penaltı kararı çıkarken, birçok kez de sarı kart çıktı. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.
"EL ÇOK AÇIK"
Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda hakemin devam, yardımcının el kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: El açık. Karar gecikince, VAR'ı falan herkesi zorrlar. Alan genişletilmiş. Hakem tarafından görülmesini tercih ederdim.
Bahattin Duran: El çok açık. Hakemin karar vermesini beklerdik.
Deniz Çoban: Hakem bu tip pozisyonlarda doğru kararı veremeyerek oyuncuların güvenini kazanamadı.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
11. dakikada Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu, top Osayi'nin eline geldi mi?
Bahattin Duran: Elle oynama yok, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
"OZAN KART GÖRMELİYDİ"
Ozan Tufan'ın Fred'e faulünde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz bir faul. Ozan gelirken kramponun ucuyla Fred'in dizinin altına temas ediyor. Top çok aşağıda. Faule ilaveten kart gerekirdi.
Bahattin Duran: "Net sarı kart. Ozan kontrolsüz gelip tabanıyla dize net temas ediyor. Kart gerekirdi."
Deniz Çoban: "Hakem, Ozan Tufan'ı ikaz ediyor. İkaz etmesi de bir şeydir. İkaz şekli de etkili ikaz değil. Bir sarı kart olması gerekir."
"BURADA KARTA GEREK YOK"
Nwakaeme'nin Çağlar'a müdahalesinde faul kararı doğru mu, kart gerekir mi? [beIN Trio]
Bahattin Duran: "Hakem endirekt serbest vuruş verdi, direkt olmalıydı. Karta gerek yok."
Bülent Yıldırım: "Temas olduğu için direkt serbest vuruş lazım. Karta gerek yok, neden? Çünkü, Nwakaeme'nin ayağı kalkarken Çağlar'ın eğildiği esnada kramponun üstü denk geldi. Kontrolsüz faul değil ama serbest vuruş."
"HAKEM BURADA FAULÜ ATLADI"
Maximin'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı gerekir mi?
Bahattin Duran: "Ceza sahasına girmeden önce, dışında, Nwakaeme'nin diz darbesiyle Maximin yerde kalıyor. Kritik noktadan serbest vuruş. Kart olmaz."
Bülent Yıldırım: "Hemfikirim. Nwakame gelecek, Maximin'e baldırının üstüyle faul yaptı. Karta gerek yok."
Deniz Çoban: "Kritik noktadan bir frikiği atladı."
"OZAN'IN KARTI DOĞRU"
Ozan Tufan'ın Fred'e faulünde kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Kart doğru."
Bahattin Duran: "Sarı kart."
Deniz Çoban: "Tartışmasız sarı kart."
"BURADA FAUL ÇALAMAZ!"
Okay'ın Mert'e müdahalesinde gol kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Okay, Mert Müldür'e bir faul yaptıysa şu anda yaptı. Hakeme göre bu bir faul. Top daha oyuna girmemiş. Dolayısıyla zaten faul olarak cezalandırılamaz bu pozisyon."
"OKAY NİZAMİ BİR GOL ATIYOR"
Bahattin Duran: "Top filelere gitmeden önce maçın hakemi zaten düdüğü çaldı, faule hükmetti. Burada Okay ve Mert önce birbirlerini tutuyorlar. Pozisyon almak için formadan temas var çok hafif. İkisinin eli de birbirinin formasında. Yer alırken Okay rakibinin önüne geçip nizami şekilde golünü atıyor."
"FAUL YOK, GOL!"
Bülent Yıldırım: "Okay mücadele halinde, mücadele karşılıklı. Bu pozisyonda faul yok. Top oyuna girmeden önce bu ihlal gerçekleşti. Dolayısıyla hakem burada, bu düdüğü çalmayı bir es bekleseydi, top filelere gittikten sonra faule işaret etseydi VAR'a inceleme şansı yaratacaktı. O da bir ihlal olmadığını, temasın önceden olduğunu belirtip golü verecekti. Hakemin yanlış tespiti ve erken düdüğü bir araya geldi. Faul yok. Gol."
"BU BİR İHLAL DEĞİL"
Deniz Çoban: "Her çekme, her tutma ihlal değildir. Okay tutmuş ama karşılıklı tutma. Futbolun içindeki hamle."
KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?
Stefano Denswil'in Osayi'ye faulünde sarı kart yeterli mi, kırmızı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: "Denswil'in yaptığı hareket, dizine yakın. Tehlikeli bölge. Tabanlarını rakibe gösteriyor. Çok riskli hareket. Hakem kırmızı kart çıkarsa hiç kimse ses çıkaramaz. Kamuoyunun çoğu kabul eder. Sarı kartı şartlı kabul ediyorum. Neden? Burada Denswil'in tüm gücünü güç transferini rakibine yapamadığını düşünüyorum. Kramponun altı rakibine geliyor. Acımasızlık ve şiddet yok. O yüzden sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Temasın nereye, ne şekilde olduğu, hangi güç ve kuvvetle olduğu önemli. Dizi bükülü. Topla oynadı, iyi niyetli. Güç transferi anlamında dizin bükülü olması oyuncuyu kurtarıyor. Tam ayağı oturmuyor. Özet, sarı kartı bu nedenlerle kabul ediyorum. VAR devre dışı. Sahada hakem kırmızı kart verse, oyuncu sağlığı koruma felsefesinden eleştirmezdik."
Deniz Çoban: "Bu hareket kırmızı karta yakın. Sınırları zorlamış. Hakem açısından kritik. Kırmızı kartı daha doğru bulurdum."
MALHEIRO'YA KART GEREKİR Mİ?
Malheiro'nun Maximin'e müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: "Sarı kart. Top yok. Topla oynama şansı yok. Gelip rakibinin ayağına bastı. Kontrolsüz hareket."
Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz hareket ve sarı kart."
Deniz Çoban: "Kontrolsüz hareket ve sarı kart."
PENALTI VERİLMELİ MİYDİ?
50. dakikada Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Doğru.
Bülent Yıldırım: Doğru.
Deniz Çoban: Trabzonsporlu oyuncunun formasının önündeki reklama, geriye gidiş şekline bakın. Forma Mert Müldür'ün elinde asılı kalıyor. Bugün 1 gol iptal edildi Trabzonspor'un attığı. Oradaki tutma çekmeyi değerlendiriyorum. Hakemin çaldığı çalmadığı düdüklere bakıyorum, bir de buna bakıyorum. Sahadaki hakemin standartına göre bu penaltı. Oyuncunun 6-7 metre boyunca forması elinde, yeterli gücü uygulayarak o topa doğru gitme hızını azaltıyor. VAR buna karışmaz, ayrı konu. Penaltı kararı verilmesini doğru bulurdum.
"PENALTI KARARI YANLIŞ"
52. dakikada Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda VAR müdahalesi doğru mu?
Bahattin Duran: "VAR'ın müdahalesi çok yanlış. Bu sahada da penaltı değil. Okay vurdu, Djiku gelip alttan vurmadı. Okay'ın ayağı aşağı inerken süper slow motion da bile o darbeyi net alamıyoruz. Bu öyle bir pozisyon değil. Bu bir ihlal değil. Pozisyon kale vuruşuyla başlamalıydı. Sahada da devam, VAR müdahelesi de çok yanlış."
Bülent Yıldırım: "VAR hakemi neyi düşünerek müdahale etti. Bahattin Duran ile hemfikirim. Okay çoktan vurdu. Kayarak müdahale söz konusu değil. Okay'ın ayağına gelen bir darbe söz konusu değil. Okay'ın ayağı yukarıdan aşağıya iniyor, Djiku'nun aşağıdan yukarı, ayaklar çarpışıyor. VAR müdahalesi yanlış. Penaltı yok."
"PENALTI İLE ALAKASI YOK"
Deniz Çoban: "VAR'ın müdahalesi yanlış. VAR hatalı bir müdahalede bulundu. Pozisyonda penaltı da yok. Hakem buna penaltı verse, VAR karışıp penaltıyı iptal ettirir miydi? O kadar penaltıdan uzak."
"7 DAKİKA 26 SANİYE OYUN DURDU"
Bahattin Duran: "(Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı) Burada VAR müdahalesi ile birlikte 7 dakika 26 saniye boyunca oyun durdu."
İKİNCİ PENALTI DOĞRU MU?
Banza - Çağlar mücadelesinde VAR müdahalesi doğru mu?
Bahattin Duran: "Bu pozisyon sahada penaltı. Çünkü, Çağlar pozisyonunu kaybediyor, topla oynayamıyor. Trabzonsporlu Banza topu hakimiyetine alıp öne geçiyor. Çağlar'ın hareketi kesin penaltı. Bizim ülkemizde bir VAR çıtasından bahsediyoruz. VAR çıtasına göre ülkemizdeki, müdahale doğru. UEFA standartlarında fazla müdahale edilmez. Bizim futbol iklimimizde VAR müdahalesi doğru. Çağlar'ın gecikmiş müdahalesi penaltı."
Bülent Yıldırım: "Çağlar'ın hareketi riskli. Ayağınızı savurup topla oynayamazsanız penaltı. Bu kararı vermesi gereken kişi hakemdi. Hakem vermediği için VAR müdahale etti. VAR çıtası nerede belli değildi bu maçta. Teorisi, uluslararası uygulamasına göre hakem kararı vermedi. VAR müdahalesi yanlış. Pozisyon penaltı mı, penaltı. Çok ufak bir müdahale var. Küçük bir kontak. Hükmü vermesi gereken hakem. Tak diye vurma yok, çekme, basma yok. O zaman VAR'ın karışmaması gerek."
"PENALTI DOĞRU"
Deniz Çoban: "Penaltı. Çağlar'ın ayağı rakibe vuruyor. Bu teması çözecek kişi hakem. İş VAR üzerinden gidiliyor ama sahadaki hakem kararı verse bu iş bitecek. Oyun 7.5 dakika durdu, bir önce tartışmalı penaltı kararı var, belki içine sinmedi bilmiyoruz. Oyun başladı, 20 saniye sonra bu pozisyon oldu. Konsantrasyonu bozulmuş olabilir. VAR müdahalesi doğru diyeceğim ama şartlı doğru diyorum, eğitimlerde de söyleniyor bu, ülkelere özel farklı seviyelerde kullanılabilir VAR müdahalesi. Bizim çıtayı getirdiğimiz nokta, en alt düzeyin daha da altında. Onlara bakınca buna müdahale herkesce isteniyor. Yanlış diyemiyorum. Uluslararası, FIFA, UEFA standartında VAR müdahale etmesin derler ama bizim ülkemizde müdahale ediliyor."
GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu gol öncesi İrfan Can - Eren mücadelesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Gol nizami, faul yok."
Bülent Yıldırım: "Etkili bir müdahale yok. Gol nizamı. Bu pozisyon faul değil."
Deniz Çoban: "Golün verilmesi doğru. Faulü gerektirecek bir müdahale yok."
"BU POZİSYON PENALTI"
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Banza elle oynadı mı, penaltı gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Bu top, bu elle buluştuysa bu pozisyon nedir, penaltıdır. Bu yükseklere çıkan bu kol, rakibin yüzüne ulaşırsa yine penaltı. Banza vuruyor ve Çağlar'ın burnu oynuyor. Öyle enteresan bir poziyon ki, hem top elle buluşuyor hem de kolu Çağlar'ın burnuna geliyor. Bu pozisyon penaltı. VAR müdahalesi gerekirdi."
"VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"
Bahattin Duran: "En-Nesyri, Trabzonsporlu oyuncunun sırtına basarak mı yukarı çıkıyor, o basmadan ötürü mü oyuncu dağılıyor? Defans oyuncuları omuzlarında el hissedince dağıldıklarını göstermek için öne doğru bir hareket yapıp kollarını açarlar. Bu riskli bir hamledir. Burada kesin kararı verecek olan hakemdir. Trabzonsporlu oyuncu kolunu açınca doğal olmayan şekilde top ele geliyor. VAR hakeminin, hakemi izlemeye devam edip öncesinde topun doğal olmayan ele geldiğini göstermesi, En-Nesyri'nin müdahalesini de göstermesi gerekirdi. Bence penaltı. Bence VAR müdahale etmeliydi. İspat edebildiğim görüntü var."
"İKİ ŞEKİLDE PENALTI"
Deniz Çoban: "Bu pozisyon iki şekilde penaltı. Hem Banza elle oynadığı için hem rakibinin yüzüne kontrolsüz müdahale. VAR müdahale etmeli. Bu pozisyonda En-Nesyri de faul yapıyor ama buradaki uygulanması gereken konu, karar verecek olan hakem. Hakemi davet edecektiniz, gelecekti, elle oynamayı gösterecektiniz. Bir de bu var, buna da bakabilirsin. Hakem de izleyip kararı verecek."
"MOURINHO İHRAÇ OLMALIYDI"
82. dakikadaki pozisyona itirazından ötürü Mourinho'nun ihracı gerekir miydi?
Bahattin Duran: "İkinci sarı kartla ihraç edilmeliydi en kötü."
Bülent Yıldırım: "Şüphe yok, ihraç edilmeliydi. Güven atmosferi bozulduğu için oyuna müdahale edecekti neredeyse. Mourinho'nun ihracı daha doğru olurdu."
Deniz Çoban: "Bence de Mourinho'nun ihracı gerekirdi."
"FAUL YOK, İTİRAZ YÜKSEK"
"Amrabat, Okay'a faul yaptı mı?"
Bülent Yıldırım: "Amrabat ikinci sarı kartın sınırlarını zorlamış. İtirazdan dolayı sarı kart görmüş. Hareketinin uzaktan yakından faulle alakası yok."
Bahattin Duran: "Topu çok temiz almış, faulle alakası hiç yok. Çok temiz şekilde topu almış. İsyanıyla sınırları çok zorlamış. Oyundan ihraç edilebilirdi."
Deniz Çoban: "Topu temiz almış. İsyanı nedeniyle kartı hak etmiş."
"KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?"
Enis Destan'ın Amrabat'a müdahalesinde faul var mı, kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Buranın tek çözümü vardı, her iki oyuncuyu ihraç etseydi çok doğru yapardı. Enis gelip yukarıdan kontrolsüz faul yaptı. Tendonu aşağı doğru kanırttı. Sarı kart 1. Amrabat topa uzanmaya çalışırken Enis oyunun başlamasını geciktirmesin diye topu tuttu. Amrabat da oyunu hızlı başlatmak için topa uzanırken kolu Enis'in çenesine geldi. At ikisini de kurtul. Mis gibi olurdu. Vurma yok ama Amrabat topu almaya çalışırken kol içi geldi."
Bahattin Duran: "Enis, gayret etse, yukarıdan biraz daha kanırtsa direkt kırmızı kart olacak."
Deniz Çoban: "Her gerginlikte hakem tek taraflı kart gösterdi. Enis Destan iki sarı karttan kırmızı, Amrabat da ikinci sarı karttan kırmızı."