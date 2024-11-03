Mourinho'dan sert sözler: Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!

"Tabii ki benim işim bu. Ben her şeyimi kulübüme vereceğim" ifadesini kullanan Mourinho, "Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum kesinlikle ve kesinlikle Trabzonspor’a karşı bir durumum yok. Yıllar boyunca iki kulüp arasında bir rekabet var ama bu rekabet benimle değil. Ben burada Roma ile de oynadım. Çok güzel bir stat. Taraftarlar takımlarını her zaman destekliyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor sonuçları almak için. Ama bazı oyuncular var ki onlar çok iyi biliyorlar şunu öğrenmişler ki Fenerbahçe’ye karşı oynadığınız zaman sistem de sizden yana. Dolayısıyla bu oyuncular da bu duruma adapte oluyorlar. Trabzonspor’dan bazı oyuncular bunu biliyorlardı ki bunu da akıllı bir şekilde kullandılar." şeklinde konuştu.