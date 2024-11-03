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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir | Dış Haberler

        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 23:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:13
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        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
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        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

        İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."

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        İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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