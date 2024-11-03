Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 90+12'de kazandı: Jose Mourinho'dan büyük sevinç! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe 90+12'de kazandı: Jose Mourinho'dan büyük sevinç!

        Fenerbahçe, 90+12'de Sofyan Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Golden sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, 90+12'de Sofyan Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

        2

        Golden sonra sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşadı.

        3

        Teknik direktör Jose Mourinho sahaya girdi ve Dominik Livakovic ile golü kutladı.

        4

        Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.

        5

        İşte o anlar...

        6
        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?