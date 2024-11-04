Donald Trump 2020 seçimlerine ilişkin konuştu: "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, başkanlık seçimine çok az bir zaman kala yaptığı şakayla karışık yaptığı açıklamada, 2020'deki seçim yenilgisinden sonra Beyaz Saray'dan asla ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Seçim için kritik öneme sahip Pensilvanya'nın Lititz eyaletindeki seçim mitinginde konuşan Trump, Demokratları 'şeytani' olarak tanımladı ve 2020 seçimlerine ilişkin hayal kırıklıklarını paylaştı.

Trump, "Ayrıldığım gün ülke tarihinin en güvenli sınırına sahiptik. Ayrılmamalıydım, yani dürüst olmak gerekirse, o kadar iyi iş çıkardık ki, o kadar harika bir şey yaşadık ki..." dedi ve sözlerini hemen sonlandırdı.