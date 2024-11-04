Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Fransız devinin siyah-beyazlıların genç yıldızını istediği belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde bonservis bedeli kulüp tarihine geçecek.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılarda gelecek isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılacak oyuncular da merak edilirken; İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG'DEN MUSTAFA HEKİMOĞLU HAMLESİ
Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain (PSG), Beşiktaş'ın genç santforu Mustafa Hekimoğlu için devreye girdi.
Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncu için 45 milyon Euro belirlediği; Fransız devinin ise 30 milyon Euro'dan pazarlıklara başlayacağı iddia edildi.
REKORLA GİDECEK
Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş'ın en pahalı transferi Mustafa Hekimoğlu olacak. Kara Kartal'da en yüksek bedelle ayrılan oyuncu 22.5 milyon Euro'yla Cenk Tosun'a aitti.
Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç santrfor, bu sezon 10 maçta 189 dakika forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı.