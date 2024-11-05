Turizm Merkezi Narman: Jeolojik oluşumlarıyla Kapadokya’dan ayrılan Narman Peri Bacaları, doğal sit alanı olarak koruma altına alınıyor ve her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çekiyor!

NARMAN PERİ BACALARI NEREDE?

Erzurum'un kuzeydoğusunda, şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Narman Peri Bacaları, Narman ilçesinin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7. kilometresinde yer alıyor. Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Horasan, Pasinler ve Tortum ilçeleriyle çevrelenen bu bölge, eşsiz jeolojik yapısı ve kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, Doğu Anadolu'nun nadir doğal güzelliklerinden biridir.

OLUŞUM VE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER REKLAM Narman Peri Bacaları, rüzgâr ve yağmurun kumlu toprakları aşındırması sonucu ortaya çıkan dar vadiler ve özgün kaya yapıları ile oluşmuştur. Yaklaşık 2,5 ila 3 milyon yıl önce başlayan bu süreç, akarsuların çökelme havzalarına taşıdığı malzemelerin zamanla aşındığı ve bugünkü kırmızı peri bacalarını şekillendirdiği doğal bir olaylar zinciridir. Diğer ünlü peri bacalarından olan Kapadokya'daki oluşumların aksine, Narman Peri Bacaları volkanik değil, sedimanter bir yapıya sahiptir. Bu bölgede yer alan kayaçların kırmızı renginin kaynağı ise, demirin oksitlenmesi sonucu oluşan Fe2O3 bileşenidir.

DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE TURİZM POTANSİYELİ Amerika'nın Colorado Kanyonu'na benzetilen Narman Peri Bacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir bölgedir. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde, Narman Peri Bacaları turistik bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda yaz aylarında çeşitli şenlikler düzenlenmekte ve bölgenin doğal güzellikleri korunarak tanıtılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılında aldığı kararla "Doğal Sit Alanı" olarak tescillenen Narman Peri Bacaları, 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşmaktadır. Bu bölgede günübirlik tesisler ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

KAPADOKYA İLE FARKI NEDİR? Narman Peri Bacaları’nı Kapadokya’daki peri bacalarından ayıran en önemli özellik, oluşum biçimlerindeki farklılıktır. Kapadokya’daki peri bacaları volkanizma sonucu meydana gelirken, Narman’daki peri bacaları tamamen sedimanter, yani çökelme sonucu oluşmuş yapılardır. Bu da Narman Peri Bacaları’na farklı bir jeolojik kimlik kazandırır. Demir mineralleriyle zenginleşmiş bu yapılar, kırmızı tonlarının yoğunluğu sayesinde Kapadokya’dan farklı ve özgün bir görünüm sunmaktadır. ZİYARETÇİLERE SUNULAN İMKANLAR VE ETKİNLİKLER Narman Peri Bacaları’nın turistik nitelik kazanması ile birlikte, bölgeye gelen turist sayısında her geçen yıl artış gözlemlenmektedir.