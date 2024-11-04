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        Haberler Dünya Amerika Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı? | Dış Haberler

        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?

        ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine saatler kala ülke genelinde yapılan son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:54
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        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

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        Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

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        Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.

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        Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

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        Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

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        Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.

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        Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

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        Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

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