Sakarya'da kaza yapıp kaçan sürücünün çarptığı kız çocuğu kurtarılamadı
Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu refüje düşen 11 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemede sürücünün olay öncesinde kaza yapıp kaçmaya çalışırken çocuğa çarptığı belirlendi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.
KAZA YAPIP OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÇOCUĞA ÇARPTI
Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.