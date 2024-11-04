ABD'nin eski vekilin vize başvurusuna ret gerekçesi şaşırttı

Türkiye'nin vize sorunu her geçen gün daha da problem haline geliyor. Birçok vatandaşın vize başvurusu konsolosluklarca reddedilirken, randevu almanın bile aylar sürmesi, Türk vatandaşlarının yurt dışı planlarını fiilen imkansızlaştırıyor.

Son örnek ise TBMM 22. ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya. İki dönem vekillik yapan, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusu, 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

Habertürk'e konuşan Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" açıklamasını yaptı.

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Daha önce bir kez Kanada'yı ve iki kez ABD'yi ziyaret ettiğini belirten Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok" ifadelerini kullandı.

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorun ilk değil. Kaya'nın açıklamasına göre 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş. Ancak Kaya'nın oğlu 2024 yılında ABD'den yeniden 10 yıllık vize almasına rağmen Kaya'ya vize memurunun, "Sığınma talebinde bulundunuz mu?" sorusuyla talebi reddedildi.

ABD vizesi bir çile

Türk vatandaşlarının ABD vizesi için kat etmeleri gereken süreç her geçen gün daha da zorlaşıyor.

ABD'nin Türkiye'deki makamlarından (Büyükelçilik/Konsolosluk) randevu için alabilmek ortalama bekleme süresi İstanbul için 738, Ankara için ise 596 gün.

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