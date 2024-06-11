ABD'ye turist vizesi için başvuruda bulunma süresi 2 yılı aştı! ABD Dışişleri'nden Habertürk'e özel açıklama

2 yılı aşkın Türk vatandaşlarının Schengen ve ABD vizesine randevu bulmak için yaşadıkları zorluklar gündemden düşmüyor. Yetkililer, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirse de bugün (11 Haziran 2024) ABD'ye B1/B2 turist vizesiyle gitmek istesek vize başvurusunda bulunmak için ortalama 738 gün beklememiz gerekiyor.

AB yetkilileri ve ABD'li yetkililer, yaşanan yoğunluğun pandemi sonrasında ortaya çıktığına ve dünya genelinde böyle bir sıkıntının yaşandığının altını çiziyor. Bu kapsamda bazı Avrupa başkentlerinde B1/B2 turist vizesine başvuruda bulunmak için ortalama bekleme süresi şöyle; Paris: 538 Berlin: 49 Madrid: 248 Londra: 110 Roma: 30. (Bu ülke vatandaşlarının da 90 gün ya da daha kısa süreli ziyaretleri için ABD'ye vize alması gerekmiyor.)

Randevu için ortalama bekleme süresi Türkiye'de İstanbul için 738, Ankara için ise 596 gün. Bu denli bir yoğunluğun yaşanması da Türk kamuoyunda sık sık gündeme geliyor, bu konuda yapılan çalışmaları ABD Dışişleri Bakanlığı'na ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na sordum.

"Mevcut vize bekleme süresinin ABD'ye seyahat etmeyi planlayan yolcular için yarattığı zorluğun farkındayız. Türkiye bu durumda yalnız değil; ABD'nin en önemli ticari ve diplomatik ortaklarından gelen yolcular vize randevuları için uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyor. Ekibimiz bu yıl rekor sayıda Türk vatandaşlarına vize işlemi yaparken, Türkiye'de ABD vizesine olan talebin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını görüyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Habertürk'e yaptığı açıklama Türkiye'den rekor sayıda vize başvurusu aldıklarını ve bunu çözüme kavuşturmak için çabaladıklarını dile getirdi.