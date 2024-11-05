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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var - 5 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Doğu Karadeniz'de ise karayel etkili olacak. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:26
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        Karadeniz için sağanak uyarısı! Bu bölgelerde fırtına var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 18°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Güneşli 10°

        Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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