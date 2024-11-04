Jose Mourinho dünya basınını salladı: 2024'ün en iyi kutlaması!

PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE)

"Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, hem onun Avrupa futbolunun merkezinden çekildiğinin hem de çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin bir işaretiydi zaten. Nitekim iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik adam, Türkiye'de kırmızı kart gördü ve başka bir maçta da hakemin verdiği ofsayt kararının ekran görüntüsünü gösterdiği için kart gördü. Şimdi ise maçın sonunda çılgın sahnelere yol açtı."