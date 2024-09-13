Türkiye'nin yüreğini yakan Narin Güran'ın (8) Diyarbakır'da, evine 1.5 kilometre uzaklıkta cansız bedeninin bulunmasının ardından düzenlenen cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik konuldu.

"NARİN OKUL ÇAĞINDAYDI" Törenin ardından toprağa verilen Narin'in mezarının üzerine de bırakılan gelinlikler, "Narin daha okul çağındaydı, bu gelinlik çocuk gelin gerçeğini hatırlatıyor" yorumlarına neden oldu.

MEZARINA GELİNLİK BIRAKILMIŞTI Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Özge Ulusoy ve Giray Altınok gibi sanat camiasından ünlüler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yurdun birçok yerinden Narin'in mezarını ziyarete gelenler dualar ederken, kimi vatandaşlar da mezarının üzerine gelinlik bıraktı.

OKUL ÖNLÜĞÜ VE OKUL ÇANTASI BIRAKTI Gelinlik tartışması sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in mezarını ziyaret eden bir kişi gelinlikleri kaldırarak mezarının üzerine okul önlüğü ve okul çantası bıraktı.